Strage di Monreale tre ventenni indagati per triplice omicidio | Due sparavano e il terzo li incitava
La Procura di Palermo ha concluso le indagini sulla strage di Monreale, avvenuta recentemente, con tre giovani dello Zen indagati per triplice omicidio. Secondo le accuse, due di loro avrebbero sparato mentre il terzo avrebbe incitato l’azione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie per le eventuali determinazioni.
