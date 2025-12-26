I n occasione del viaggio in Islanda con iO Donna abbiamo incontrato l’autrice Guðrún Eva Mínervudóttir, che con Iperborea ha pubblicato Reykyavik, amore, un romanzo che fotografa la vita di cinque donne islandesi in un momento di passaggio della loro vita. Un’occasione preziosa per capire meglio questo paese così affascinante e remoto. La furia della natura, lo spettacolo della nuova eruzione vulcanica in Islanda X L’autrice quando scrive tiene sempre accesa una candela e nei suoi libri è la complessità dell’animo umano a guidare la sua penna. In una terra magica e sorprendente come l’Islanda, con una popolazione di solo 400. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La differenza tra uomini e donne? «Quell'abitudine che abbiamo a metterci costantemente in dubbio», ci racconta la scrittrice Guðrún Eva Mínervudóttir spiegandoci che alla fine le differenze tra sessi, e tra paesi, raramente sono come le pensiamo

