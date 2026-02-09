Steam | via libera alla data di uscita per i giochi in accesso anticipato Trasparenza e certezze per gli utenti

Steam ha annunciato ufficialmente la data di uscita per i giochi in accesso anticipato. Ora gli sviluppatori possono indicare chiaramente quando i giochi saranno disponibili, rispondendo alle richieste di chi aspetta di provarli. La novità porta più trasparenza e sicurezza per i giocatori, che così sanno esattamente quando poter mettere le mani sui titoli ancora in lavorazione.

Steam ha introdotto una nuova funzionalità che permetterà agli sviluppatori di indicare la data di uscita prevista per i videogiochi in accesso anticipato, una risposta a richieste di giocatori e sviluppatori dopo anni di incertezze. La piattaforma, nel frattempo, è al centro di una causa nel Regno Unito per presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei videogiochi, con richieste di risarcimento per oltre 656 milioni di sterline. Una svolta significativa per la comunità dei videogiocatori e degli sviluppatori indipendenti arriva dalla piattaforma Steam. Da oggi, gli sviluppatori avranno la possibilità di comunicare in modo trasparente la data prevista per il completamento e il lancio della versione definitiva dei titoli offerti in accesso anticipato. Steam nei guai in Uk: via libera alla causa milionaria per abuso di posizione dominanteValve dovrà affrontare un'azione legale collettiva per presunto abuso di posizione di forza nel mercato e prezzi ingiusti sul suo store digitale Steam.

