Torino Centro parcheggi nelle strisce blu a pagamento in 4 giorni festivi di dicembre | le date
A Torino centro la sosta a pagamento sarà in vigore anche nei giorni festivi compresi tra il 7 e il 21 dicembre 2025. In occasione delle festività natalizie torna la sosta a pagamento nell’intera area centrale (tutte le sottozone A). Il provvedimento assunto dalla Giunta Comunale nella sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
