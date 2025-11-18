Torino Centro parcheggi nelle strisce blu a pagamento in 4 giorni festivi di dicembre | le date

Torinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino centro la sosta a pagamento sarà in vigore anche nei giorni festivi compresi tra il 7 e il 21 dicembre 2025. In occasione delle festività natalizie torna la sosta a pagamento nell’intera area centrale (tutte le sottozone A). Il provvedimento assunto dalla Giunta Comunale nella sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

