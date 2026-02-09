Sport e musica Fiera Milano allarga il business Pronti a gennaio

La Fiera Milano si prepara ad ampliare il suo calendario con eventi dedicati a sport e musica, annunciando già i programmi per gennaio. L’obiettivo è rafforzare il legame tra il comparto fieristico e il territorio metropolitano, puntando a stimolare lo sviluppo economico e culturale della zona. Giovanni Bozzetti spiega che l’intenzione è di valorizzare le connessioni tra il sistema fieristico e la città, creando nuove opportunità per imprenditori e pubblico.

L'obiettivo del piano è quello alla base delle sue strategie per la valorizzazione del sistema fieristico milanese e delle sue connessioni con le realtà metropolitana: "Favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio", spiega Giovanni Bozzetti. Il presidente di Fondazione Fiera Milano, impegnato in un programma di rafforzamento delle sinergie tra l'Ente che si trova a guidare e il contesto allargato in cui questo opera, punta a una visione più ampia della mission del sistema fieristico. "Un'istituzione – sottolinea – che si conferma sempre più cuore pulsante dell'economia, non solo a livello locale.

