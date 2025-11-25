Perché le Isole Canarie sono nella lista di paesi da non visitare nel 2026

Le Isole Canarie sono state inserite nella "No List" del 2026, ovvero nella lista dei paesi da non visitare nel prossimo anno. Per quale motivo sono una meta sconsigliata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Il 15 febbraio 1855 la nave francese Sémillante naufraga alle isole Lavezzi fra Corsica e Sardegna. Questo naufragio ha un significato importante per la nascita del servizio meteorologico francese, scoprite perché nel nostro blog di oggi: https://bit.ly/47Ztw10 - facebook.com Vai su Facebook

Vie del mare, perché le isole restano isolate ilgolfo24.it/?p=659347&fsp_… Vai su X

Perché le Isole Canarie sono nella lista di paesi “da non visitare” nel 2026 - Le Isole Canarie sono state inserite nella "No List" del 2026, ovvero nella lista dei paesi da non visitare nel prossimo anno ... Riporta fanpage.it

Le Canarie protestano contro il turismo di massa - Sabato alle isole Canarie ci sono state grandi proteste contro i danni provocati dal turismo di massa, in particolare per quanto riguarda le difficoltà dei residenti a trovare alloggi a prezzi equi a ... Come scrive ilpost.it

Canarie, altro che eterna primavera: clima instabile e possibili disagi per le vacanze - Lo so bene che questo mio intervento confonderà moltissimi e che soprattutto riceverò qualche protesta proveniente da un certo luogo: Isole ... Lo riporta msn.com