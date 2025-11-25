Perché le Isole Canarie sono nella lista di paesi da non visitare nel 2026

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Isole Canarie sono state inserite nella "No List" del 2026, ovvero nella lista dei paesi da non visitare nel prossimo anno. Per quale motivo sono una meta sconsigliata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

perch233 isole canarie sonoPerché le Isole Canarie sono nella lista di paesi “da non visitare” nel 2026 - Le Isole Canarie sono state inserite nella "No List" del 2026, ovvero nella lista dei paesi da non visitare nel prossimo anno ... Riporta fanpage.it

Le Canarie protestano contro il turismo di massa - Sabato alle isole Canarie ci sono state grandi proteste contro i danni provocati dal turismo di massa, in particolare per quanto riguarda le difficoltà dei residenti a trovare alloggi a prezzi equi a ... Come scrive ilpost.it

perch233 isole canarie sonoCanarie, altro che eterna primavera: clima instabile e possibili disagi per le vacanze - Lo so bene che questo mio intervento confonderà moltissimi e che soprattutto riceverò qualche protesta proveniente da un certo luogo: Isole ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Isole Canarie Sono