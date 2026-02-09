Spillette divise cibo italiano e compleanni Il Villaggio olimpico è su TikTok

Il Villaggio olimpico di Milano si mostra anche sui social, tra TikTok e video condivisi dagli utenti. Tra le immagini più cliccate, ci sono le spillette, le divise degli atleti, il cibo italiano e i festeggiamenti per i compleanni. La presenza digitale rende più vicini gli eventi e le storie quotidiane di chi vive l’atmosfera olimpica.

Milano, 8 febbraio 2026 – Il Villaggio olimpico, la mensa, i kit olimpici forniti agli atleti e. le spillette. Accanto alla gara per le medaglie c'è anche quella dei social. Perché ci si prepara per anni per i Giochi. Ma non mancano i momenti di relax e svago e i video sono necessari per mantenere un contatto con i follower su Instagram e TikTok, moneta preziosa da spendere anche con gli sponsor. Il racconto che ne esce assomiglia, a volte, a quello di una gita scolastica molto speciale. E tutti sembrano divertirsi. Milano Cortina, Mattarella visita il Villaggio Olimpico e arriva Vance Nemmeno Sofia Goggia si è sottratta al rito dell'unboxing del kit olimpico: un video nella sua camera mostra calzini, tute, giacche e sciarpe firmate Emporio Armani con un sottofondo musicale (oltre 487mila visualizzazioni su TikTok ).

A Milano, il cibo italiano sta facendo impazzire gli atleti e i visitatori al Villaggio olimpico.

Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi invernali non resistono al richiamo del cibo italiano.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La caccia alle spillette delle Olimpiadi. Dai giovani ai meno giovani, dai turisti ai milanesi, la pin-mania sta contagiando tutti, e attira appassionati da ogni dove. Servizio di Chiara Rancati