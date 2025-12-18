Incendio a Favria le fiamme devastano un cascinale con 500 rotoballe e due trattori | alte nuvole di fumo

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un cascinale a Favria nella serata del 17 dicembre 2025. Le fiamme, divampate intorno alle 22:30 in strada Ghiareto, hanno coinvolto 500 rotoballe e due trattori, generando alte colonne di fumo visibili a distanza. La rapidità dell'intervento dei vigili del fuoco è stata fondamentale per contenere il danno e mettere in sicurezza l'area.

