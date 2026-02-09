Spagna inizia lo sciopero ferroviario di tre giorni | quasi 1000 i treni cancellati

Questa mattina in Spagna sono partiti i tre giorni di sciopero dei macchinisti dei treni. Quasi 1000 treni sono stati cancellati, tra alta velocità e media percorrenza. La protesta proseguirà fino a mercoledì, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. Le autorità attendono aggiornamenti sui servizi e sulle possibili soluzioni.

In Spagna è iniziato lo sciopero dei macchinisti che si prevede durerà fino a mercoledì, con la cancellazione di oltre 300 treni dell'alta velocità e oltre 600 a media percorrenza. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati Coo, Ugt e Semaf per chiedere maggiori misure di sicurezza dopo gli incidenti di Adamuz e Gélida, costati la vita complessivamente a 47 persone tra cui due macchinisti. La mobilitazione interessa i servizi della compagnia ferroviaria spagnola Renfe, di Iryo, Ouigo, e le compagnie private di trasporto merci.

