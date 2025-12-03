Ad Abu Dhabi puntano su Tadej Pogacar obiettivo creare una montagna artificiale per i Mondiali 2028

Gli Emirati Arabi Uniti stanno lavorando a un progetto ambizioso (e non senza polemiche) in vista dei Mondiali di ciclismo del 2028: la costruzione di una montagna artificiale che potrebbe stravolgere le dinamiche della corsa iridata. La collina di Al Wathba, situata a pochi chilometri da Abu Dhabi, è al centro di un’operazione di ingegneria che sta facendo discutere il mondo del ciclismo. Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, l’ascesa artificiale passerà dagli attuali 1,4 km al 6% a ben 3,8 km con pendenza media del 6,5% e tratti finali fino al 13%. Un percorso che inevitabilmente favorirà gli scalatori e i corridori esplosivi come il campione sloveno Tadej Pogacar, attuale dominatore del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ad Abu Dhabi puntano su Tadej Pogacar, obiettivo creare una montagna artificiale per i Mondiali 2028

