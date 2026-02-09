Sos dei volontari del trasporto sociale | Mancano giovani

Le associazioni che si occupano di trasporto sociale in tutta la regione lanciano l’allarme: mancano i giovani volontari. Attualmente, sono soprattutto i pensionati a coprire le esigenze, ma si rischia di non riuscire più a garantire i servizi nel prossimo futuro. La richiesta di aiuto è forte, perché senza nuovi volontari si potrebbe bloccare tutto. Le organizzazioni invitano i giovani a mettersi in gioco e a contribuire a questa attività importante per molte persone che dipendono da loro.

L’ALLARME. Dalla pianura fino alle valli le associazioni lavorano grazie all’impegno e al «cuore» dei pensionati. «Ma il ricambio generazionale è sempre più necessario». Il motore silenzioso del welfare bergamasco rischia di restare senza carburante. Non si tratta di mancanza di fondi o di mezzi, ma di qualcosa di molto più profondo e difficile da reperire: il tempo e le braccia degli uomini. Il servizio di trasporto sociale nella Bergamasca, quel reticolo di pulmini e mezzi che ogni giorno permette a disabili, anziani e malati di raggiungere ospedali, centri diurni o posti di lavoro, poggia interamente sulle spalle di volontari che hanno un’età media sempre più elevata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

