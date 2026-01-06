A Ghisalba mancano i volontari | salta il trasporto sociale

A Ghisalba, il servizio di trasporto sociale è stato sospeso a causa della carenza di volontari disponibili. La mancanza di figure volontarie ha reso impossibile garantire il servizio, creando difficoltà per chi dipendeva da questa forma di assistenza. La comunità è invitata a contribuire per ripristinare un servizio importante per molti cittadini.

Ghisalba. Anno nuovo, nuovi disagi. Salta, a Ghisalba, il servizio di trasporto sociale. Il motivo? Mancano i volontari. L'avviso è stato lanciato "con rammarico" dall'amministrazione comunale che, rivolgendosi agli utenti, in un avviso ha specificato che "a partire dal 1° gennaio 2026, il Servizio di Trasporto sociale a mezzo volontari cesserà a causa della carenza di volontari disponibili per garantire il regolare svolgimento dell'attività". Per ridurre il disagio dei cittadini che usufruivano del servizio, il Comune ha segnalato alcune alternative sul territorio: Il Viandante Società Cooperativa Sociale (contatti: 329 0542189), Croce Verde Bergamo (035 755339 – 340 8900530) e Padana Emergenze Soc.

