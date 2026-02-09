Simona Ventura in lacrime per il lutto | colpita da tanto dolore

La conduttrice Simona Ventura ha lasciato trasparire tutto il dolore in un momento difficile dopo aver perso qualcuno a lei caro. In lacrime, ha condiviso il suo dolore sui social, mentre fan e colleghi le si stringono intorno con parole di conforto. La notizia ha scosso il mondo della televisione, che si unisce nel rispetto e nella vicinanza a Ventura.

