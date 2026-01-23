A Roma, numerosi amici e colleghi hanno partecipato ai funerali di Valentino, tenutisi presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Tra loro, Anne Hathaway, Anna Wintour e Tom Ford hanno assistito alla cerimonia, testimoniando il forte legame con il designer. Simona Ventura ha ricordato le parole di Valentino, sottolineando il suo ruolo di ambasciatrice e la sua personalità unica. Un momento di grande commozione e rispetto per uno dei grandi protagonisti della moda e del cinema internazionale.

Anne Hathaway, Anna Wintour, Tom Ford. Anche gli amici di oltreoceano, tra il cinema e la moda sono volati a Roma per l’ultimo saluto a Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Le macchine nere arrivano alla spicciolata: scendono i grandi nomi della moda mondiale, le modelle e gli attori che con Valentino hanno condiviso un pezzo di strada, o, per qualcuno, tutta una vita. I vip presenti Anne Hathaway, grande amica di Garavani con cui ha condiviso il grande schermo con Il Diavolo veste Prada, arriva mano nella mano con il marito Adam Shulman. Vestita di nero e visibilmente commossa abbraccia i collaboratori più stretti di Valentino prima di entrare in chiesa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valentino funerali, i vip: le lacrime di Anne Hathaway e Anna Wintour in prima fila. Simona Ventura: «Mi diceva: sei la mia ambasciatrice più tatuata»

Valentino funerali, Anne Hathaway e Anna Wintour in prima fila. Simona Ventura: «Mi diceva: sei la mia ambasciatrice più tatuata»A Roma si sono riuniti amici e colleghi di Valentino per l’ultimo saluto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

L’addio a Valentino Funerali di Valentino, Anne Hathaway e Anna Wintour a Roma: “Grazie per la bellezza senza fine”A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: una rosa rossa sulla bara, tanti i vip presenti. A rendergli omaggio anche i suoi amati carlini; La camera ardente di Valentino: le rose bianche, i vip presenti, centinaia di persone in fila. Le foto; Valentino, camera ardente e funerale: quando e dove seguire l’ultimo saluto allo stilista; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica.

I funerali di Valentino Garavani in diretta:La cerimonia funebre dello stilista italiano si è svolta tra commozione e applausi. Anne Hathaway ha abbracciato i familiari del maestro della moda. ilfattoquotidiano.it

Valentino, i funerali dello stilista a Roma: parata di vip da Anna Wintour ad Anne HathawayFoto LaPresse/Martin Campanile Si svolgono oggi, 23 gennaio, a Roma, nella basilica di Santa ... msn.com

Anne Hathaway è entrata in lacrime, insieme al marito Adam Shulman, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per l'ultimo saluto al re della moda. Come lei sono tante le star internazionali presenti a Roma per partecipare ai funerali di Valentino: facebook

Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA x.com