Helena Prestes difende Alfonso Signorini | Una carriera non si cancella con il gossip Merita rispetto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes con un tweet su X difende Alfonso Signorini, al centro della bufera mediatica scatenata dalle accuse mosse da Fabrizio Corona su alcuni rapporti con ex concorrenti del GF Vip. L'ex gieffina e modella brasiliana invita gli utenti social a rispettarlo: "Non c'è nessuna prova verificata". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Scandalo Signorini: perché i VIP parlano solo ora? Cavalcano l’onda o prima non avevano coraggio?.

