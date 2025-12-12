Calciomercato Inter casting a Marassi | 2 gli osservati speciali da Ausilio contro il Genoa!

Nel match di Marassi, l'Inter monitora attentamente due giocatori del Genoa, considerati osservati speciali da Ausilio nel calciomercato. Tra i due, uno si distingue come il favorito, alimentando le speranze di un possibile colpo di mercato. La sfida rappresenta un'occasione strategica per mettere sotto osservazione potenziali rinforzi per la squadra nerazzurra.

Inter News 24 Uno dei due è il preferito. La sfida di domenica allo stadio Luigi Ferraris non metterà in palio solo tre punti pesanti per la classifica, ma rappresenterà un vero e proprio esame di mercato sotto gli occhi vigili della dirigenza dell’ Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trasferta in Liguria sarà l’occasione ideale per il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo staff per osservare da vicino due gioielli del Genoa finiti da tempo sui radar di Viale della Liberazione: Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy. Internews24.com

