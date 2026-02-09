Siamo senza parole Olimpiadi la notte d’oro del team Italia e la nuova sfida allo Stelvio
Lunedì 9 febbraio inizia una nuova giornata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il programma è pieno di eventi, ma il team Italia ha già scritto una pagina importante nella notte d’oro di domenica. Gli atleti azzurri hanno regalato emozioni e medaglie, lasciando il pubblico senza parole. Ora si aspetta di vedere se questa spinta continuerà anche nelle sfide di oggi, come quella allo Stelvio.
ROMA – Lunedì 9 febbraio si apre un’altra giornata chiave per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: un programma fitto, ma soprattutto un’Italia che arriva sull’onda lunga di una domenica già consegnata alla storia. Allo Stelvio Ski Centre torna protagonista lo sci alpino con la combinata a squadre maschile, novità assoluta al debutto in sede olimpica: una prova che mescola potenza e precisione, velocità e nervi, e che promette spettacolo su una pista che non perdona. La combinata a squadre: come funziona e perché pesa. Il format è semplice sulla carta e spietato nella realtà: due manche, due specialisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
