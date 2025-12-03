Quentin Tarantino svela la top 10 dei migliori film del XXI secolo | da Black Hawk Down a West Side Story

Da Ridley Scott a David Fincher passando per Spielberg e Woody Allen, ecco i dieci migliori titoli del XXI secolo secondo l'autore di C'era una volta a. Hollywood. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno è tempo di classifiche. Quentin Tarantino ne ha svelato una molto speciale che riguarda i dieci migliori film del XXI secolo a suo parere. La classifica è arrivata durante una chiacchierata con Bret Easton Ellis per il suo podcast. In vetta alla classifica di Tarantino troviamo Black Hawk Down di Ridley Scott, autore di una "impresa di regia più che straordinaria". Seguono Toy Story 3 di Lee Unkrich, Lost in Translation di Sofia Coppola, Dunkirk di Christopher Nolan e Il petroliere di Paul Thomas Anderson, di cui però Tarantino boccia il co-protagonista Paul Dano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quentin Tarantino svela la top 10 dei migliori film del XXI secolo: da Black Hawk Down a West Side Story

