Si finge sordomuta per estorcere soldi al pronto soccorso dell' ospedale Civile

Un uomo si aggira tra i corridoi del pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia fingendo di essere sordomuto. Si avvicina ai pazienti e ai loro familiari, chiedendo soldi. La polizia è intervenuta dopo alcune segnalazioni e ora cerca di capire se ci siano altri coinvolti in questa truffa.

Si aggirava tra i corridoi del pronto soccorso del Civile di Brescia, fingendo di essere sordomuta e chiedendo denaro a pazienti e familiari. È finita così l'attività illecita di una 26enne cittadina romena, senza fissa dimora, arrestata nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato per tentata truffa.

