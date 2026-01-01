Cocaina nella confezione di cibo per bambini arrestata 29enne
I carabinieri di Tivoli hanno arrestato una donna di 29 anni che tentava di nascondere cocaina in una confezione di alimenti per bambini. L’operazione ha svelato un tentativo di traffico illecito, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a questo tipo di reati. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.
Pensava di farla franca nascondendo la droga in una confezione di alimenti per bambini. A notarla, però, sono stati i carabinieri della Compagnia di Tivoli, che l'hanno arrestata. I fatti sono accaduti nella zona di Ponte Nona.I militari, secondo quanto appreso, hanno visto una 29enne romana -. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Droga nella confezione del riso: mezzo chilo di cocaina sequestrato, 20enne arrestato
Leggi anche: Arrestata col marito perché trovata in possesso di cocaina, hashish e marijuana: 29enne torna libera
Cocaina nascosta in confezioni di pandoro arrestato dai carabinieri. Un 56enne fermato dall'Arma nei pressi della stazione di Ascoli #ANSA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.