Cocaina nella confezione di cibo per bambini arrestata 29enne

I carabinieri di Tivoli hanno arrestato una donna di 29 anni che tentava di nascondere cocaina in una confezione di alimenti per bambini. L’operazione ha svelato un tentativo di traffico illecito, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a questo tipo di reati. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.