Una serie di perturbazioni atlantiche sta portando pioggia e neve in tutta Italia. Da giorni, il maltempo non dà tregua: ci sono piovaschi intensi, improvvisi momenti di sole, e nevicate nelle zone montuose. Le temperature restano stabili, senza grandi variazioni. La situazione si mantiene difficile, con continui cambi di tempo che complicano la vita di pendolari e cittadini.

Roma - Una serie di perturbazioni atlantiche attraverserà la penisola per giorni consecutivi con alternanza di rovesci, schiarite improvvise, nevicate montane e temperature senza variazioni rilevanti. La nuova settimana si apre all’insegna dell’instabilità con l’arrivo dall’Atlantico di una sequenza di perturbazioni destinate a interessare l’intera Italia per più giorni. Il quadro generale mostra un susseguirsi di piogge, rovesci e nevicate in montagna, accompagnati da brevi miglioramenti e valori termici complessivamente stabili. L’evoluzione atmosferica sarà caratterizzata da fronti in rapido transito e fasi alterne tra maltempo e schiarite. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana di tempeste sull’Italia pioggia neve e colpi di scena continui

Approfondimenti su Settimana Tempeste

Il fine settimana porta maltempo su molte regioni italiane, con pioggia e neve che alterano il normale ritmo delle giornate.

Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo e temperature piacevoli, offrendo un’ottima occasione per trascorrere momenti all’aperto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Una tempesta di neve storica sta arrivando in Italia Forti nevicate sulle pianure e sulle coste

Ultime notizie su Settimana Tempeste

Argomenti discussi: Su Marte, tempeste di sabbia con fuga d’acqua; La tempesta Leonardo colpisce Spagna e Portogallo: almeno un morto e migliaia di persone evacuate; Portogallo, ondata di tempeste: cresce il rischio alluvioni; Tempesta Marta in arrivo, allerta in Portogallo e Spagna.

Ancora pioggia, vento forte e neve. Sarà una settimana Atlantica. Weekend più freddo con calo termico e neve a bassa quota.Anche la seconda settimana di febbraio sarà caratterizzata da un teso flusso di correnti oceaniche che trasporteràveloci sistemi perturbati su ... notizie.tiscali.it

Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenzaNuove fasi di maltempo in arrivo nella prima settimana di febbraio con piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi. Venti molto intensi. La tendenza meteo ... meteo.it

Il Portogallo è stato colpito da due tempeste devastanti a distanza di una settimana l'una dall'altra. Le strade sono state bloccate dai fiumi in piena e gli alberi caduti hanno spezzato le linee elettriche. Le persone sono state evacuate dalle loro case con barche facebook

Leonardo è l'ultima di una serie di tempeste che hanno colpito Spagna e Portogallo quest'anno. Il maltempo aveva già ucciso cinque persone e ferito centinaia di persone in Portogallo la scorsa settimana l.euronews.com/rbZh x.com