Meteo | weekend di sole poi tornano pioggia e neve sull’Italia

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo e temperature piacevoli, offrendo un’ottima occasione per trascorrere momenti all’aperto. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, si prevede un peggioramento con piogge e neve che interesseranno diverse regioni italiane, segnando un cambio significativo nel tempo previsto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Santa Lucia all’insegna del bel tempo. Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e temperature miti, l’Italia si prepara a un nuovo cambio di scenario. Il weekend di Santa Lucia, tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, sarà infatti dominato da condizioni meteo stabili e cieli sereni, regalando una breve parentesi di bel tempo prima di un nuovo peggioramento. In arrivo una perturbazione atlantica. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, a partire da lunedì sera una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la Penisola, riportando maltempo diffuso dopo una settimana insolitamente luminosa per il mese di dicembre. Dayitalianews.com

meteo weekend sole tornanoMeteo Milano – tempo stabile con sole e qualche foschia, ma la prossima settimana tornano delle piogge - Tempo stabile almeno fino al weekend tra cieli soleggiati e qualche foschia, possibili piogge in arrivo la prossima settimana ... centrometeoitaliano.it

meteo weekend sole tornanoPrevisioni meteo, sole nel weekend ma poi tornano pioggia e neve - L’alta pressione da ovest porta belle giornate ma è un anticiclone debole, il peggioramento soprattutto al Nord già da domenica ... repubblica.it

meteo weekend di sole poi tornano pioggia e neve sull8217italia

© Dayitalianews.com - Meteo: weekend di sole, poi tornano pioggia e neve sull’Italia

Meteo, weekend diviso: sabato temporali, domenica tornano sole e caldo

Video Meteo, weekend diviso: sabato temporali, domenica tornano sole e caldo