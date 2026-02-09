Serie A | Nicola analizza la sconfitta colpa della difesa e occasioni sprecate | Due gol evitabili

Dopo la sconfitta contro l’avversario, Nicola non cerca scuse e punta il dito sulle proprie lacune difensive. Il tecnico ha ammesso che due gol evitabili hanno pesato sul risultato finale e ha parlato di occasioni sprecate dai suoi giocatori. La serata di oggi ha chiarito che la strada da seguire è quella di migliorare la fase difensiva, senza perdere di vista l’obiettivo di risalire la classifica.

Nicola Analizza la Sconfitta: "Due Gol Evitabili Hanno Compromesso la Partita". Il commento post-partita di Mister Nicola, rilasciato a Sport nella serata di oggi, 9 febbraio 2026, ha acceso i riflettori sulle lacune difensive della sua squadra. L'allenatore ha espresso un netto rammarico per i due gol subiti, sottolineando come l'opportunità di riaprire il match fosse alla portata dei suoi giocatori. La reazione di Nicola giunge al termine di una partita combattuta, la cui dinamica è stata segnata da errori difensivi che hanno compromesso il risultato finale. L'analisi di Nicola, riportata da Sport, si concentra sulla mancanza di attenzione in momenti cruciali del gioco, suggerendo una fragilità che potrebbe pesare sul prosieguo del campionato di Serie A.

