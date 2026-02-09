Serie A Juventus-Lazio finisce in un 2 a 2 | il pareggio al 96'

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con un pareggio 2-2, dopo un finale emozionante. I bianconeri erano sotto di due gol, ma sono riusciti a trovare il gol del pareggio al 96’, grazie a Kalulu, in pieno recupero. La gara è stata combattuta fino all’ultimo secondo, regalando ai tifosi un finale di match ricco di emozioni.

Finisce 2-2 il posticipo di Serie A tra Juventus e Lazio. Sotto di due gol, i bianconeri acciuffano il pareggio in pieno recupero con un gol di Kalulu. Vantaggio Lazio nel recupero del primo tempo con gol di Pedro su assist di Daniel Maldini. In apertura di secondo tempo il raddoppio biancoceleste con Isaksen al 47'. L'assalto Juve alla ricerca del pareggio si concretizza al 59' quando McKennie accorcia le distanze. L'ormai insperato 2-2 arriva al 96' con Kalulu. In classifica la squadra di Spalletti raggiunge quota 46 punti e resta al quarto posto, a +3 dalla Roma che giocherà domani sera all'Olimpico contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, Juventus-Lazio finisce in un 2 a 2: il pareggio al 96' Approfondimenti su Juventus Lazio Juventus-Lazio 2-2: Kalulu salva i bianconeri al 96° con un pareggio emozionante e pieno di colpi di scena in Serie A. La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2 dopo un finale di gara da brividi. Serie A, Juventus-Lazio 2-2: pari di Kalulu al 96? Finisce 2-2 il match di Serie A tra Juventus e Lazio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Serie A: Lazio vs Juventus score result (1-0) #seriea #lazio #juventus Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Diretta Juventus-Lazio oggi, Serie A. Risultato live; Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A | Juventus-Lazio | Il tabellino; Highlights Serie A: Juventus-Lazio 2-2: gli highlights Video. Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it Juventus-Lazio, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiJuventus-Lazio è il match valido per la 24^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di sarri si giocherà domenica 8 febbraio alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni su ... fanpage.it Allianz, montagne russe: Juve-Lazio finisce 2-2 al fotofinish Novanta minuti che non concedono tregua. All’Allianz Stadium Juventus e Lazio si dividono la posta con un 2-2 carico di episodi e ribaltamenti, maturato solo nei secondi finali. La Lazio colpisce allo facebook Serie A'da Juventus - Lazio karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.