Serate a luci rosse senza licenza la Questura chiude lo storico night club

La Questura di Rimini ha chiuso il night club Crazy Love, noto locale della zona. Il locale, che da più di un anno era senza licenza, aveva riaperto di recente durante la fiera del Sigep, ignorando il divieto di riprendere le attività imposto dallo Sportello Unico delle Attività Produttive. La polizia è intervenuta di nuovo, sgomberando il locale e mettendo fine alle serate a luci rosse senza autorizzazione.

