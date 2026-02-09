Sempre nel mio cuore Ventura in lacrime per il lutto | colpita da tanto dolore

Questa mattina il mondo dello spettacolo italiano si è svegliato con una brutta notizia. La contessa Patrizia De Blanck, una delle figure più note del jet set, è morta improvvisamente. La notizia ha colpito molti, e nelle prime ore si sono visti i primi messaggi di cordoglio. Ventura, tra i primi a commentare, si è commosso ricordando i momenti condivisi con lei e lasciando trasparire il dolore.

Un lutto improvviso scuote il mondo della tv e del costume italiano: è morta la contessa Patrizia De Blanck, figura iconica del jet set e volto amatissimo dal pubblico. La notizia, arrivata nelle ultime ore, ha acceso un’ondata di commozione sui social e ha richiamato reazioni immediate da parte di colleghi e telespettatori. Tra i messaggi che hanno colpito di più, quello di Simona Ventura, che ha affidato ai social un ricordo personale e professionale: parole che, senza giri di retorica, restituiscono la misura di un legame nato davanti alle telecamere ma cresciuto ben oltre la scena. una notizia che attraversa la tv e diventa racconto collettivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La conduttrice Simona Ventura si è commossa in diretta, visibilmente colpita dal lutto che ha scosso il mondo della televisione italiana.

La conduttrice Simona Ventura ha lasciato trasparire tutto il dolore in un momento difficile dopo aver perso qualcuno a lei caro.

Cara @GiadaDeBlanck … tu e mamma Patrizia siete sempre state nel mio cuore : un po’ per grande affinità, un po‘ per l’esperienza irripetibile che abbiamo vissuto con @IsolaDeiFamosi . Che tempi che sono stati, fortunata io ad averli vissuti insieme a voi x.com