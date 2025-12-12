Segregata in casa per due giorni dal compagno invia la posizione su WhatsApp a un amico | salvata dalla polizia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna segregata in casa dal proprio compagno a Gambolò, Pavia, è stata salvata grazie all'intervento di un amico. Dopo essere stata picchiata e imprigionata per due giorni, ha inviato la sua posizione tramite WhatsApp, consentendo l'intervento della polizia. L'episodio evidenzia la grave situazione di violenza domestica e l'importanza delle segnalazioni di emergenza.

Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre una donna è stata picchiata e imprigionata all'interno di un'abitazione di Gambolò (Pavia) dal compagno. È stato un amico a chiamare la polizia. Fanpage.it

segregata casa due giorniSegregata in casa per due giorni dal compagno, invia la posizione su WhatsApp a un amico: salvata dalla polizia - Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre una donna è stata picchiata e imprigionata all'interno di un'abitazione di Gambolò (Pavia) dal compagno ... fanpage.it

segregata casa due giorniPicchiata e segregata per 24 ore, si salva grazie al Gps invianodo la sua posizione a un amico - Per un giorno intero, tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, una donna è stata tenuta segregata in un’abitazione della frazione Remondò del Comune di Gambolò (Pavia), e picchiata ripetutamente dal pro ... gazzettadelsud.it

Immagine generica

Remondò, donna rimasta segregata e picchiata in casa per oltre 24 ore: arrestato un 32enne

Video Remondò, donna rimasta segregata e picchiata in casa per oltre 24 ore: arrestato un 32enne