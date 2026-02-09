Secondo la tradizione le diverse fasi lunari indicano i momenti migliori per programmare taglio tinta e trattamenti Ecco il moon hair calendar applicato ai capelli
Molti appassionati di bellezza seguono le fasi lunari per prendersi cura dei capelli. Secondo la tradizione, il momento giusto per tagliare, tingere o fare trattamenti dipende dalla posizione della Luna nel cielo. Ora c’è anche il
L ’idea è semplice quanto affascinante: seguire le fasi della Luna per decidere quando tagliare, curare o trattare i capelli, in modo da favorirne crescita, forza e benessere. La cosiddetta credenza nel calendario lunare è tornata di tendenza, intrecciando antiche credenze, osservazione della natura e un pizzico di fascino. I tagli capelli delle royal over 50: eleganza senza tempo da copiare X Perché tagliare i capelli secondo il “calendario lunare” Il moon hair calendar è un calendario che indica le migliori fasi della luna per prendersi cura dei capelli. Non l’ennesimo trend social ma una credenza che affonda le radici nelle antiche tradizioni contadine e astrologiche, dove la Luna veniva osservata per regolare semine, raccolti e, sì, anche i capelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
