Scurati Zerocalcare e l’indignazione annuale su libri che non legge nessuno
Tra qualche mese saranno venticinque anni che scrivo sui giornali, e per ventiquattro di questi anni ho scritto qualcosa come cinquecento articoli l'anno. Ogni tanto qualcuno mi cita qualcosa che ho scritto con la convinzione che me ne ricordi, e io non so mai di cosa quel qualcuno stia parlando. Se è un qualcuno di particolarmente stupido, a quel punto si convince io finga perché sono imbarazzata dalla disapprovazione di ciò che sostenevo in quell'articolo. Questa premessa serve a dire che ci sono giustificazioni personali al fatto che io mi ripeta – vi vedo che pensate che voi trovereste agevolmente cinquecento nuovi argomenti l'anno, voi che neanche trovate cinque cose interessanti da dire a cena – ma più delle mie ragioni valgono quelle della realtà.
