“Il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento è ormai un leitmotiv della stagione autunno-inverno nel calendario scolastico”. A dirlo è Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale del settore scuola di “Cittadinanzattiva”. Un giudizio netto, condiviso dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali che in queste ore stanno raccogliendo le segnalazioni dei docenti da tutt’Italia (scrivete anche a [email protected] ). “Non è accettabile che studenti e personale siano costretti a lavorare in condizioni inadeguate e in alcuni casi pericolose. Non si può intervenire solo quando scoppiano le emergenze: ciò che conta è garantire condizioni sicure ogni giorno”, spiega il segretario nazionale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scuole ancora al freddo: impianti obsoleti e manutenzione insufficiente. Le proteste: “Condizioni inadeguate per gli studenti e i professori”