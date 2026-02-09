Scream 7 | Ghostface domina i nuovi poster per le sale IMAX e Cinemark

I nuovi poster di Scream 7 mostrano Ghostface in primo piano, pronto a tornare nelle sale IMAX e Cinemark. L’attesa dei fan cresce, e le immagini promettono un ritorno spaventoso e intenso. Sidney Prescott, ancora protagonista, si prepara a fronteggiare di nuovo il suo incubo.

L'attesa per il ritorno di Ghostface e Sidney Prescott si fa sempre più vibrante e visivamente accattivante. In vista del debutto nelle sale fissato per il 26 febbraio 2026, Paramount Pictures ha rilasciato alcuni poster ufficiali dedicati ai circuiti cinematografici premium. In particolare, all'interno della nostra galleria trovere i poster per la versione IMAX (formato che, ricordiamo, debutta per la prima volta nella storia del franchise) Cinemark, e altri due poster internazionali. Come abbiamo visto nella recente featurette dedicata alla regia di Kevin Williamson, Scream 7 punta tutto sull'immersività e sulla tensione psicologica.

