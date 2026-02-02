Scream 7 | Sydney affronta Ghostface nel trailer del Super Bowl

La figlia di Sydney, interpretata da Neve Campbell, si trova nel mirino di Ghostface nel nuovo trailer trasmesso durante il Super Bowl. Le immagini mostrano la protagonista che si prepara ad affrontare di nuovo l’iconico serial killer, mentre il film si avvicina nelle sale. La tensione cresce e i fan sono già in attesa di scoprire come si evolverà questa nuova avventura.

La figlia della protagonista interpretata da Neve Campbell è l'obiettivo dell'iconico serial killer nelle nuove immagini dell'atteso sequel. I fan del franchise horror dovranno attendere il 27 febbraio, data prevista per il debutto negli USA del film, per assistere a Scream 7, il nuovo capitolo della storia con al centro le sanguinose azioni di Ghostface. Nell'attesa, in vista del Super Bowl, Paramount Pictures ha condiviso un nuovo trailer. Cosa mostra il trailer di Scream 7 Nel video condiviso online dallo studio si assiste al ritorno di Sidney Prescott, il personaggio interpretato da Neve Campbell. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante la finale del Super Bowl, i telespettatori potranno vedere alcuni dei trailer più attesi dell’anno, tra cui quelli di Michael e Scream 7.

