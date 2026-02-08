La Lazio sfiora il colpaccio con la Juve | ripresa in extremis da Kalulu

La Lazio sfiora il colpaccio a Torino. In vantaggio 2-1 fino a pochi minuti dalla fine, i biancocelesti vengono raggiunti dalla Juventus, che segna il gol del pareggio all’ultimo secondo grazie a Kalulu. Finisce 2-2, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai romani.

La Lazio sfiora il colpaccio in casa della Juventus. Biancocelesti in vantaggio 1-2 fino alla fine del recupero del secondo tempo, quando arriva il pareggio firmato Kalulu: il match della 24esima giornata di Serie A finisce 2-2. Il primo tentativo di rete è dei padroni di casa al 9' con Cambiaso che viene intercettato da Provedel. Sempre il portiere della Lazio salva al 17' su Bremer che su cross di Kalulu colpisce di testa. L'insistenza bianconera paga al 27', Koopmeiners tira dalla distanza un gran destro che entra rasoterra alla destra di Provedel, ma il gol è nullo per fuorigioco di Thuram segnalato dalla sala Var; l'olandese ci riprova poco dopo ma il tiro stavolta è fuori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

