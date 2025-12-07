Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter | Sono stati chiamati falliti finiti

Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Como: "Sono stati chiamati falliti, finiti, invece loro hanno voglia di stare qua e mettono l’anima per la squadra e i colori nerazzurri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Chivu lancia i giovani, ieri due debutti in prima squadra - facebook.com Vai su Facebook

L'erede di Dimarco? L' #Inter lo ha già in casa!? Focus su Matteo #Cocchi, il classe 2007 che #Chivu è intenzionato a lanciare titolare stasera contro il Venezia @RaffaeleAmato14 Vai su X

Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter: “Sono stati chiamati falliti, finiti” - Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Como: "Sono stati chiamati falliti, finiti, invece ... fanpage.it scrive

Chivu a InterTV: “Dosare le energie? Sono solo alibi e scuse. Lautaro sul primo gol…” - L'Inter, almeno per una notte, si riprende la vetta della classifica stravincendo contro il Como. Lo riporta msn.com

La ricetta di Chivu: la difesa cambia, il risultato no. L'Inter fa 3 su 3 mai con la stessa squadra - Nelle ultime tre sfide l’allenatore nerazzurro non ha mai schierato la stessa retroguardia, portiere compreso, ma ha ... Come scrive gazzetta.it

Chivu a ITV : "Mi è piaciuto il coraggio della squadra. Primo gol? Quando c'è pressione, dico sempre ai ragazzi di andare in verticale" - Como, ha parlato Cristian Chivu: "Bene i primi 20 minuti per aggressività, agonismo e coraggio. Lo riporta msn.com

Allarme Inter, in difesa si balla: Chivu chiamato ai correttivi - Sei gol in appena tre partite di campionato sono un campanello d’allarme che l’Inter non può trascurare. Segnala corrieredellosport.it

Inter, Chivu ha alzato il muro in difesa: decisivo l'inserimento di Akanji - La squadra di Cristian Chivu ha preso solo due gol nelle ultime sette gare – tutte vinte – tra campionato e Champions League. ilmessaggero.it scrive