Addio alla professoressa Paola Magnarelli
È venuta a mancare a 77 anni la professoressa Paola Magnarelli, nota figura nel mondo accademico e storico di Macerata. Attiva anche nella vita politica locale di Recanati, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per alcuni anni nel Pci. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, lasciando un’importante eredità nel campo dell’istruzione e dell’impegno civico.
È morta a 77 anni la professoressa Paola Magnarelli, figura di rilievo nel panorama accademico e storico maceratese e protagonista della vita politica locale di Recanati, avendo per alcuni anni ricoperto il ruolo di consigliere comunale nelle file del Pci. Originaria di Recanati, dove ha trascorso gran parte della vita, Magnarelli ha lasciato un’impronta profonda nella ricerca storica e nella formazione di generazioni di studenti. Figlia del professor Giovanni Magnarelli, ha coltivato sin da giovane una passione per la storia che l’ha accompagnata per tutta la carriera. Lascia la sorella Emilia e un ricordo indelebile tra colleghi, studenti e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
