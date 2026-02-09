Sardegna escursione finita nel mirino | Forestale e Vigili del Fuoco salvano due donne smarrite a Berchidda

Due donne sono state trovate e messe in salvo la sera del 6 febbraio a Berchidda, in Sardegna. Si erano perse durante un’escursione nella zona di Rio Alinedu, in località Terra Mala. Il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente e le hanno soccorse. Le due donne stanno bene e sono state riportate a casa.

Due donne sono state soccorse e messe in salvo dal Corpo Forestale e dai Vigili del Fuoco a Berchidda, in Sardegna, dopo essersi smarrite durante un'escursione nella zona di Rio Alinedu, in particolare in località Terra Mala, nella serata del 6 febbraio 2026. L'allarme è scattato a seguito di una chiamata al numero di emergenza ambientale 1515, e le operazioni di ricerca sono state complesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L'escursione, che aveva come meta la cascata Su Pisciale, si è trasformata in un momento di apprensione quando le due escursioniste hanno perso l'orientamento tra le campagne di Berchidda.

