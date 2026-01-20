Santa Anastasia visita alla basilica che non c' è

Santa Anastasia è una basilica unica nel suo genere, poiché si trova al centro della strada anziché ai margini come le altre chiese. Costruita agli inizi del Trecento, rappresenta il più grande cantiere di Verona di quel periodo, ma non fu mai completata. Visitare questa struttura significa scoprire una testimonianza storica e architettonica che racconta una vicenda di costruzione interrotta e di un patrimonio rimasto incompiuto.

Costruita in mezzo alla strada, anziché a fianco come tutte le altre chiese. Fu il più grande cantiere di Verona agli inizi del '300, ma non fu mai terminata. Intitolata ad una chiesa che non esiste più, ma dedicata ad un patrono che nessuno voleva. E' la Notre-Dame gotica di Verona e non a caso ospita un gobbo.anzi, due. Vi furono sepolti i primi discendenti di Dante, che tuttavia avrebbero preferito un'altra chiesa. Incompiuta, però completamente affrescata. Contiene il capolavoro assoluto di Pisanello, ma è difficile da trovare e vedere.

Martedì 20 gennaio - , Sant’Anastasia ricorderà San Sebastiano, santo patrono della Polizia Municipale. Alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa presso la parrocchia di San Francesco D’Assisi ai Romani, con la partecipazione delle autorità civili e militari e d - facebook.com facebook