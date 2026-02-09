Sanremo da Rosa Chemical a Pucci | il rapporto complicato della destra con l?Ariston

Questa settimana, a Sanremo, i riflettori sono puntati sui cantanti Rosa Chemical e Pucci. La destra italiana ha un rapporto complicato con il festival. Da un lato, i programmi televisivi sono considerati un elemento importante, dall’altro, spesso si scontrano con le scelte artistiche e politiche che il festival rappresenta. La presenza di artisti come loro alimenta discussioni sulla libertà di espressione e sull’immagine che il governo vuole dare di sé. Mentre gli italiani si godono la musica, nel Palazzo si riflette su quanto la kermesse musicale rifletta davvero il paese.

I tiggì valgono, certo che valgono. Ma non c’è nulla che più di Sanremo definisce l’identità culturale e politica di chi governa Palazzo Chigi e quindi anche Viale Mazzini (ora via Asiago). E infatti il come cambiare il festival, come traghettarlo senza estremismi dalla fase militante, woke, Lgbt – (sinistrese e iper-progressista - basti pensare al bacio 2023 tra Fedez e Rosa Chemical e giù accuse di «ideologia gender» - a un moderatismo o benpensantismo da nuova Italia normale è stato fin dall’inizio il cruccio di chi ha preso le redini del servizio pubblico al tempo di Giorgia. Non si può sostituire un’egemonia con un’altra, al tempo in cui egemonia è un parolone altisonante ma ormai impraticabile, e questo eventuale pazzo sogno sarebbe irrealizzabile anche se la destra arruolasse Antonio Gramsci (ormai piace a anche a loro) come super programmista regista di un improbabile palinsesto da pensiero unico e come padrone della principale «casamatta della cultura», la Rai, appunto, e ingaggiasse al posto di Pucci come co-conduttore un redivivo Pippo Baudo (che comunque era di centro tendente a sinistra e in più non avrebbe accettato di fare il secondo di scena). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

