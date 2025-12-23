Romina Power ha sensibilmente diradato le sue apparizioni sul piccolo schermo, ma non esclude la possibilità di tornare sul palco dell’Ariston. Ad una sola condizione: che con lei ci sia anche Rosa Chemical, di cui si definisce una grande estimatrice. Romina Power, a Sanremo con Rosa Chemical?. Sul palco di Sanremo, Romina Power ha portato in coppia con Al Bano successi come Ci sarà e Felicità, e non esclude di tornare all’Ariston. Questa volta, però, non vorrebbe accanto a sé il suo celebre ex compagno. L’attrice e cantante ha infatti raccontato a Radio Deejay di essere una grande fan di Rosa Chemical, e di essere pronta a duettare con lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Romina Power apre a Sanremo: “Al Bano? Vorrei cantare con Rosa Chemical”

Leggi anche: Romina Power, la proposta a Rosa Chemical: "Mi piacerebbe duettare a Sanremo"

Leggi anche: Romina Power: Dalla Hollywood Degli Anni ’50 al Successo con Al Bano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Romina Power, la proposta a Rosa Chemical: Mi piacerebbe duettare a Sanremo; Romina Power a Verissimo: «Al Bano? Mi ha chiesto di farmi qualche ritocchino, ma io non ho voluto»; “Tutto Sanremo”, la storia del Festival: l’edizione 2015; Verissimo, oggi domenica 14 dicembre: gli ospiti e le interviste.

Romina Power e Rosa Chemical insieme a Sanremo 2026: la rivelazione in diretta - Romina Power apre a una collaborazione con Rosa Chemical per il Festival di Sanremo 2026 e lo elogia in un'intervista a Radio Deejay. donnaglamour.it