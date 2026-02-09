Sanremo 2026 | Torino nel mirino dei big concerti in arrivo con Masini e Patty Pravo

Torino si prepara ad accogliere alcuni dei grandi del festival di Sanremo 2026. Nei prossimi mesi, la città ospiterà concerti di artisti come Masini e Patty Pravo, portando musica e festa nelle strade. La 76ª edizione del festival si avvicina e Torino si fa trovare pronta a vivere questa grande occasione musicale.

Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere alcuni dei protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, con una serie di concerti che animeranno i palcoscenici torinesi nel corso del 2026. Carlo Conti, alla sua quinta esperienza come conduttore e direttore artistico della kermesse, ha presentato un cast ricco di nomi affermati e nuove promesse, i quali porteranno la loro musica in città dopo la conclusione del festival. L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 è palpabile, con il sipario che si alzerà sul Teatro Ariston tra il 24 e il 28 febbraio. Quest’anno il festival si preannuncia un evento ricco di novità, con un mix di artisti che hanno già lasciato il segno nella storia della musica italiana e volti emergenti pronti a conquistare il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

