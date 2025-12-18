Sangiovannese notte magica La Coppa Toscana è biancazzurra

Una notte indimenticabile per la Sangiovannese, che conquista la Coppa Toscana di Eccellenza con una vittoria emozionante contro la Lucchese. La finale, giocata a Firenze, ha regalato momenti di pura passione e orgoglio biancazzurro, consacrando una prestazione straordinaria della squadra. Un traguardo che rafforza il legame tra i tifosi e la storia del club, scrivendo un nuovo capitolo di successo.

