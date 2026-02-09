San Valentino negli uffici postali irpini la cartolina dell’amore

In Irpinia, gli uffici postali si preparano a festeggiare San Valentino. Poste Italiane ha appena lanciato una cartolina filatelica dedicata alla festa degli innamorati. Come ogni anno, la cartolina colorata sarà disponibile per chi vuole inviare un pensiero speciale al proprio partner. La tradizione si ripete, e anche questa volta molti si affrettano a trovare il biglietto giusto per sorprendere chi amano.

Poste Italiane c elebra anche quest'anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d'amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Avellino, online su poste.it, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio dove fino al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

