San Valentino | il menù afrodisiaco per festeggiare con passione

San Valentino si avvicina e molte coppie si preparano a trascorrere la giornata in modo speciale. Basta poco: una cena intima, qualche candela accesa e un menù pensato per accendere la passione. Ingredienti afrodisiaci, piatti semplici ma capaci di creare un’atmosfera calda e romantica, sono la ricetta giusta per una serata da ricordare.

San Valentino è ormai alle porte. Per fare festa bastano due candele, l'intimità di casa, e una bella cenetta a due a base di ingredienti in grado di scatenare la passione. Ci sono alimenti che vedono crescere la loro fama in prossimità della Festa degli innamorati in quanto considerati.

