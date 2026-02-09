San Valentino alle terme di Monticello

Le terme di Monticello si preparano a regalare ai visitatori una serata speciale per San Valentino. Le coppie possono immergersi nelle vasche della spa, lontano dallo stress quotidiano, e godersi un’atmosfera romantica. È un’occasione per staccare la spina e vivere momenti di relax in compagnia.

L'appuntamento è per sabato 14 febbraio con la Spa Lovers Night, dedicata a tutti gli innamorati. Il percorso wellness unisce relax, emozione e intrattenimento. Con 7 vasche scenografiche, interne ed esterne, arricchite da idromassaggi, getti d'acqua rivitalizzanti e cascate cervicali, e sedici ambienti sensoriali dedicati al calore, al vapore e alla rigenerazione profonda.

