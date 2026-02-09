San Valentino alla Chorus spa

Sabato 14 febbraio, la ChorusLife Immersive Spa di Bergamo apre le sue porte per il primo San Valentino. Gli ospiti potranno godersi terrazze panoramiche, piscine e momenti di relax in un’atmosfera speciale. La giornata sarà dedicata a chi cerca un’idea diversa per festeggiare l’amore.

Sabato 14 febbraio sarà il primo San Valentino alla ChorusLife Immersive Spa di Bergamo. Terrazze panoramiche, piscine, relax. Una grande spa - la prima wellness destination immersiva d’Italia - dove il benessere passa attraverso cinque mondi, ispirati alle grandi tradizioni, dal Giapppone alla.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

