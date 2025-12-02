Nexperia la crisi dei chip e i rischi per la produzione | sfide e strategie per l' automotive europeo
La crescente dipendenza dell’industria automobilistica europea da chip esteri, unita alla spinta cinese verso l’autosufficienza tecnologica, evidenzia rischi strategici e la necessità urgente di rafforzare la produzione interna e la resilienza delle catene di fornitura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I clienti di Nexperia sono in procinto di fermarsi https://www.dday.it/redazione/55475/la-crisi-dei-chip-delle-auto-non-e-scongiurata-nexperia-senza-accordo-imminente-lo-stop-alla-produzione - facebook.com Vai su Facebook
La crisi dei chip delle auto non è scongiurata. Nexperia: "Senza accordo, imminente lo stop alla produzione" - "I clienti di tutti i settori continuano a segnalare imminenti interruzioni della produzione" ... Riporta dmove.it
Crisi dei chip più lontana: Olanda rinuncia al controllo di Nexperia - L'Olanda rinuncia al controllo di Nexperia: crisi dei chip più lontana. Lo riporta sicurauto.it
Nexperia, l’Olanda sospende il controllo sul chipmaker dopo colloqui con la Cina - L’Olanda sospende il controllo su Nexperia, chipmaker cinese strategico per l’industria auto. Lo riporta quotidianomotori.com
I Paesi Bassi restituiscono alla Cina il controllo di Nexperia. L'Ue: "Passo in avanti per la stabilità di forniture di chip" - Amsterdam ha annunciato la sospensione dell'acquisizione del fornitore cinese globale di microchip, restituendo sollievo al settore dell'automotive ... Segnala europa.today.it
Crisi chip: nuove conseguenze per Nissan - 400 veicoli presso lo stabilimento di Kyushu a causa della crisi dei chip ... Riporta formulapassion.it