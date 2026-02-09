Samsung ha confermato che l’evento di presentazione si terrà quasi il 25 febbraio. La gamma Galaxy S26 è al centro delle attenzioni, con dettagli sui contenuti e le tempistiche che arrivano in modo ufficiale. La data si avvicina e molti aspettano di scoprire le novità che Samsung ha in serbo per i suoi top di gamma.

Questo riepilogo aggiornato analizza le prospettive di lancio della gamma Galaxy S26 di Samsung, concentrandosi su conferme ufficiali, tempistiche e contenuti attesi. Vengono sintetizzate le tappe principali dalla presentazione della serie S25 alle indicazioni più recenti sull’uscita del nuovo modello. data di lancio del galaxy s26: conferme ufficiali e timeline. cronologia della serie s25 e anticipazioni sul s26. La serie S25 è stata annunciata il 22 gennaio 2025, con la disponibilità che ha preso avvio il 7 febbraio 2025. Per ora non sono stati annunciati dettagli ufficiali riguardo una data di lancio per il S26, mantenendo alta l’attesa e l’interesse verso nuove informazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung conferma quasi il 25 febbraio come data dell’unpacked

Approfondimenti su Samsung Unpacked

La data di uscita del Samsung Galaxy S26 è stata annunciata, con il lancio previsto in Europa a marzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Samsung Unpacked

Argomenti discussi: Samsung Galaxy S26 Ultra si mostra nei primi render ufficiali in (quasi) tutte le colorazioni; Galaxy S26, nuova conferma sulla data di presentazione dall'invito di Samsung; Gli americani comprano quasi solo iPhone: Android è ormai minoranza; Ayaneo conferma il chip del suo primo smartphone handheld.

Galaxy A57 attira l'attenzione più degli S26: l'attesa è quasi finitaA bordo di Samsung Galaxy A57 non mancheranno le sorprese: display OLED BOE, ricarica a 45W e nuova fotocamera ultra-grandangolare. msn.com

Samsung Galaxy S26 Ultra ha rivelato un benchmark: Snapdragon 8 Elite Gen 5 batte Apple A19 Pro del 6%Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S26 Ultra si è fermato su Geekbench, ottenendo punteggi single-core e multi-core di oltre 3.600 e 10.600, rispettivamente. L'elenco Geekbench di Galaxy S26 U ... notebookcheck.it

Galaxy S26, nuova conferma sulla data di presentazione dall'invito di Samsung x.com

Lavazza si conferma la migliore azienda in cui lavorare in Italia, conquistando il primo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2026, realizzata da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera. Il riconoscimento si basa sulle valutazioni dirette e anoni facebook