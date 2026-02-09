Samsung conferma quasi il 25 febbraio come data dell’unpacked

Samsung ha confermato che l’evento di presentazione si terrà quasi il 25 febbraio. La gamma Galaxy S26 è al centro delle attenzioni, con dettagli sui contenuti e le tempistiche che arrivano in modo ufficiale. La data si avvicina e molti aspettano di scoprire le novità che Samsung ha in serbo per i suoi top di gamma.

Questo riepilogo aggiornato analizza le prospettive di lancio della gamma Galaxy S26 di Samsung, concentrandosi su conferme ufficiali, tempistiche e contenuti attesi. Vengono sintetizzate le tappe principali dalla presentazione della serie S25 alle indicazioni più recenti sull’uscita del nuovo modello. data di lancio del galaxy s26: conferme ufficiali e timeline. cronologia della serie s25 e anticipazioni sul s26. La serie S25 è stata annunciata il 22 gennaio 2025, con la disponibilità che ha preso avvio il 7 febbraio 2025. Per ora non sono stati annunciati dettagli ufficiali riguardo una data di lancio per il S26, mantenendo alta l’attesa e l’interesse verso nuove informazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

