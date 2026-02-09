Salvini prima della semifinale del curling | Testa e cuore a Mosaner e Constantini E poco dopo arriva la sconfitta

Matteo Salvini si è fatto trovare al palazzetto prima della semifinale di curling, con l’aria concentrata e tra le mani un sorriso nervoso. Ha detto che la testa e il cuore sono con Mosaner e Constantini, i due atleti italiani in gara. Pochi minuti dopo, però, l’Italia ha perso la partita e la delusione è stata evidente. Salvini non ha nascosto il suo rammarico, mentre i tifosi commentavano amareggiati. La sfida si è conclusa con un risultato che nessuno si aspettava, e il politico si è ritrovato di nuovo

Non impara mai. Nonostante la Rete sia stata spesso impietosa nel ricordargli quante volte abbia incitato preventivamente sportivi, squadre del cuore e Nazionali varie senza portare particolarmente fortuna, Matteo Salvini ci è cascato di nuovo. Poco prima della semifinale di Amos Mosaner e Stefania Constantini, il duo azzurro del curling che a Milano-Cortina era chiamato a difendere il titolo olimpico, il ministro dei Trasporti ci ha riprovato: "Testa e cuore nella prestazione di Amos Mosaner e Stefania Constantini. Orgoglio Azzurro!", ha scritto su Facebook ad accompagnamento di un video che lo ritraeva insieme ai due campioni negli scorsi giorni quando ha assistito a un loro incontro. Poco dopo aver postato il video sulle proprie pagine social, il duo si è dovuto arrendere agli Usa per 9-8 capitolando all'ultima stone.

