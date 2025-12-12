Salernitana tra presente e futuro parla Milan | Vendita del club non è in agenda fiducia a Raffaele

La Salernitana si prepara alla sfida contro il Picerno, con il focus sul presente e il futuro del club. Il presidente Maurizio Milan rassicura sui piani societari, escludendo una vendita imminente e confermando la fiducia nell’allenatore Raffaele. I tifosi saranno presenti in gran numero in Basilicata, mentre si discutono anche i possibili regali di Natale per la squadra.

La sfida al Picerno è alle porte: la Salernitana sarà scortata in Basilicata da tanti tifosi. Ci sarà per loro il regalo di Natale, ad esempio Lescano? Risponde il presidente granata, Maurizio Milan: "Il regalo più che a Natale deve esserci a fine campionato, quando speriamo di essere promossi in.

Salernitana, assemblea di lega a Firenze: presente l'ad Pagano #Salerno - facebook.com Vai su Facebook

Tra presente e futuro: Salernitana la migliore in C in trasferta. E sul mercato... - I numeri in trasferta della Bersagliera rapportati a quelli interni del Benevento, rendono il derby ancora più interessante. Si legge su tuttosalernitana.com

Salernitana, condannato Iervolino. Parla Milan: «Il progetto continua» - La vicenda giudiziaria che vede coinvolto Danilo Iervolino (condanna in primo grado per corruzione di alti ... Scrive ilmattino.it

Intervista al DG della Salernitana Loschiavo del 29/03/2011

