Incidente a Salerano sul Lambro auto si ribalta in un fossato | un ferito

Una macchina si è ribaltata in un fossato lungo la strada provinciale 17 a Salerano sul Lambro. L’incidente è avvenuto questa sera e ha coinvolto un uomo di 40 anni, che è stato soccorso e portato in ospedale. Fortunatamente, il fossato era asciutto e l’incidente non ha avuto conseguenze peggiori. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire cosa sia successo.

Salerano sul Lambro (Lodi), 8 febbraio 2026 – Auto si ribalta in un fossato, soccorso un 40enne. Paura nella serata di oggi lungo la s trada provinciale 1 7, nel territorio comunale di Salerano sul Lambro, dove un'auto è finita fuori strada ribaltandosi in un fossato, fortunatamente asciutto. L'allarme è scattato nella prima serata di oggi domenica 8 febbraio e sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un'autopompa e un'autogru. All'arrivo dei soccorritori, l'unica persona coinvolta era già riuscita a uscire dall'abitacolo ed era stata presa in carico dal personale sanitario del 118.

